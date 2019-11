Erlic che sorpresa: “Oggi mi sento pronto”

La Spezia - “E’ stato importante chiudere senza subire gol. Stasera con Capradossi abbiamo lavorato molto bene e credo si sia visto in campo. Dopo la partita contro il Pisa abbiamo analizzato la sconfitta e poi dimenticata, ci siamo messi a lavorare in vista di questo impegno e abbiamo avuto due settimane per prepararla al meglio. La classifica è quella che è, ma ci rialzeremo piano piano”. Martin Erlic fino ai crampi che lo hanno bloccato uno dei miglior in campo. “Noi mentalmente non avevamo un impegno facile per la forza dell’avversario. Ma sapevamo che il Frosinone avrebbe attaccato all’inizio, ma siamo stati bravi e fortunati a subire solo un palo. Mi sono venuti i crampi anche perché era un anno e mezzo che non facevo una partita ufficiale. Oggi mi sento pronto. Già dall’inizio della settimana il mister mi ha detto che avrei giocato, mi sono preparato al meglio possibile. C’era un po’ di emozione ovviamente”.