Erlic: "Muoviamo la classifica e continuiamo così per toglierci dalle zone basse"

La Spezia - Spezia a quota 21 punti dopo 21 turni della serie A 2020/21: chi l’avrebbe mai detto a settembre per una debuttante assoluta nel grande calcio? Un record quello della truppa di Italiano, corroborato dalla vittoria di oggi al Mapei Stadium al cospetto del Sassuolo che conferma un dato molto significativo che premia non solo il lavoro del mister ma anche i giocatori in campo: da quando la serie A è tornata su 20 squadre, è infatti proprio la formazione di Italiano quella che ha

messo nel carniere il maggior numero di punti a questo punto del campionato. Nel post-partita di Reggio Emilia, parla anche Martin Erlic, il difensore zaratino che ha segnato il suo primo gol in serie A nel suo primo tiro in porta da quando gioca in massima serie: "Sono felice perchè abbiamo portato a casa i tre punti su un campo difficile. Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita poi sentivo che dovevo dare qualcosa in più a questa squadra ed è arrivato il gol. In serie A non è facile vincere contro nessuno, sappiamo che dobbiamo giocare contro tutti come fosse una finale di Champions. Muoviamo la classifica e continuiamo così per toglierci dalle zone basse".