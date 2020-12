Erlic: “Importante non perderla”

La Spezia - “Molli un attimo e la serie A è questa...”. Filosofeggia Martin Erlic, autore di una bella prova dopo qualche partita di assenza. “La partita l’abbiamo ben interpretata, sul 2-0 abbiamo preso quel gol su calcio d’angolo e dimostra che dobbiamo stare sempre attenti. Potevamo chiuderla e invece è stato bravo Barrow a trovare quel tiro di prima. Era importante non averla persa. Io? Mi sento bene, soprattutto ora che siamo tornati al Picco. Ci mancava tantissimo, a Cesena era sempre una trasferta. Fa male vedere lo stadio vuoto”.

La prossima è proibitiva. “Domenica a San Siro ci aspetta una partita molto difficile contro l’Inter, abbiamo tre giorni per prepararla e recuperare le forze. Noi veniamo dalla serie B e dobbiamo sempre fare una corsa più degli altri, questo lo sappiamo. La difesa alta? Prendiamo qualche rischio, a stando attenti e tenendo gli attaccanti lontani dalla nostra porta evitiamo pericoli. Mi piace il modo in cui giochiamo, siamo una squadra giovane che si aiuta molto”.