Eramo: "Se proprio non vinci, almeno non devi perderla"

La Spezia - Al termine del match con lo Spezia pareggiato a reti bianche nonostante la superiorità numerica per più di mezzora ha parlato ai canali ufficiali del club bianco celeste il centrocampista Mirko Eramo. "Nella prima frazione il vento che soffiava forte ci ha messo in difficoltà, poi c'è da dire che loro erano messi bene in campo e hanno giocato bene i loro palloni. Nella ripresa siamo usciti fuori facendo sicuramente meglio. Abbiamo provato le nostre giocate, abbiamo avuto il dominio della partita, ma quando non puoi vincere non devi sicuramente perdere. I derby si giocano sull'agonismo e sulla grinta e noi non siamo stati secondi allo Spezia sotto questo punto di vista. Dopo l'espulsione abbiamo provato a sfruttare la superiorità numerica, volevamo far gol. Abbiamo avuto un'occasione con Manuel dove potevamo far gol, ne abbiamo avuta qualche altra. Le mischie in area non ci sono state favorevoli, guardiamo già alla prossima".



"Andiamo a Cittadella a chiudere il 2019. Questo è stato un anno speciale perchè abbiamo riconquistato la categoria sul campo e penso che fino a questo momento stiamo facendo un campionato straordinario. Non dobbiamo porci limiti, guardare partita dopo partita e cercare di vincerle tutte perchè questa squadra può davvero sorprendere in questo campionato".