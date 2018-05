Equitazione spezzina ai ai vertici nazionali

Si allenano ogni giorno al bel centro ippico "3 Emme" di Vezzano e stanno facendo grandi cose: Alessia Volpini e Anna Tarantella si distinguono anche in Romagna.

La Spezia - Grandi soddisfazioni arrivano dall’equitazione spezzina. Alcuni cavalieri ed amazzoni giovanissimi, si stanno affermando a livello nazionale con prestazioni e risultati degni di nota. Protagonista assoluta ai campionati italiani di dressage, tenutisi a Cattolica nel weekend scorso, la giovanissima amazzone Alessia Volpini che, allenata dalle istruttrici Micol Siri e Annette Illum, ha conquistato la medaglia d’argento piazzandosi al secondo posto con il suo cavallo Easy Deasy. Altra stella nascente di questo sport è Anna Tarantella, soltanto 11 anni, che si è aggiudicata il quarto posto del Campionato Criterium sempre a Cattolica sbaragliando concorrenti molto più esperti di lei.



Alessia ed Anna si allenano ogni giorno a Vezzano presso il centro Ippico 3 Emme di Francesco Marras che a partire dal 2012 ha realizzato un’importante struttura nella nostra provincia, creando un centro di riferimento per cavalieri ed amazzoni che arrivano dalla liguria toscana e lombardia. Per Alessia sono tanti gli appuntamenti importanti tra cui i campionati europei in Francia mentre per Anna il campionato Pony che si terrà a Cervia.



Per il centro ippico 3 Emme, nato per formare nuovi atleti di equitazione e metterli alla prova attraverso le gare organizzate assieme alla Fise, tanti eventi in programma come concorsi ippici e stage con cavalieri di fama nazionale, oltre a campus per i ragazzi dai 6 anni in su, mentre a breve verrà realizzato nella splendida location, un servizio fotografico per la stilista Georgiana Ninò Ubiria con l’ organizzazione di Liana Ferrari titolare di Life Model Agency.