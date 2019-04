Entrare in campo mano nella mano agli aquilotti? Ecco come fare

La Spezia - Lo Spezia Calcio al fianco di Fondazione Theodora Onlus, che dal 1995 porta momenti di gioco, ascolto e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale e alle loro famiglie, grazie alla professionalità e all’entusiasmo dei Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in ambito ospedaliero pediatrico.



I Dottor Sogni visitano ogni anno oltre 35.000 bambini ricoverati in ospedale. La visita del Dottor Sogni non è uno spettacolo in corsia, ma una visita personalizzata e “costruita” intorno al bambino, al fine di prendersi cura della “parte sana” che necessita di esprimersi attraverso il gioco, la fantasia, il pianto, lo stupore e il sorriso.



Il lavoro del Dottor Sogni avviene in totale armonia con il personale ospedaliero e nel rigoroso rispetto dei ruoli e delle competenze. Fondazione Theodora Onlus cura con grande attenzione la selezione, la formazione iniziale e continua, nonché la supervisione psicologica periodica dei suoi Dottor Sogni.



A partire dalle 14:00 di mercoledì 10 aprile, Spezia Calcio e Fondazione Theodora Onlus offriranno l'incredibilità opportunità per un bambino/a (età compresa tra gli 8 e i 10 anni e un'altezza massima di 1.50 m) di entrare in campo mano nella mano con i giocatori ed essere la mascotte dello Spezia Calcio.



Partecipa all'asta per aggiudicarti la mascotte experience che si svolgerà presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia in occasione della 35° giornata del Campionato di Serie BKT Spezia-Perugia, in data Sabato 27 aprile 2019, ore 18.00.



L'esperienza, a cui potrà partecipare anche un accompagnatore del bambino, prevede i seguenti benefit:



- 2 biglietti in Settore Tribuna

- Mascotte experience per un piccolo tifoso che avrà la possibilità di scendere in campo con i giocatori

- Gadget ufficiali Spezia Calcio in omaggio.



https://www.charitystars.com/product/mascotte-experience-in-occasione-di-spezia-perugia-it