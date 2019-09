Entella a punteggio pieno, il Chievo vince a Venezia. Oggi tre partite

La Spezia - Dopo l'anticipo di venerdì sera fra Pordenone e Spezia e le partite di ieri, oggi la terza giornata di serie B prosegue con tre sfide: Cosenza-Pescara, Crotone-Empoli e Pisa-Cremonese (21) mentre domani si chiuderà il quadro con Salernitana-Benevento.

Intanto l'Entella, dopo l'1-0 casalingo contro il Frosinone, si gode il momentaneo primo posto in classifica con nove punti in tre partite, seguita da Perugia che in casa contro la Juve Stabia non è andato oltre lo 0-0. Vittoria esterna invece per il Chievo che ha battuto 2-0 il Venezia mentre con identico risultato – ma davanti al proprio pubblico – il Cittadella ha superato il Trapani e l'Ascoli ha regolato il Livorno.