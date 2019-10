Empoli e Spezia senza squalificati. Il pisano Birindelli salterà il match con gli aquilotti

La Spezia - Non ci sono giocatori di Empoli e Spezia fra i sei squalificati dal Giudice Sportivo dopo le partite della nona giornata e in attesa del posticipo di questa sera fra Cremonese e Foggia. Salteranno infatti la decima giornata Bogdan, Chiosa, Germoni e Diaw. Un turno di stop anche per l'ex aquilotto Da Cruz, oggi all'Ascoli, multato inoltre per 3.000 euro per aver rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara e aver colpito un pannello posto all'ingresso delle scale che portano agli spogliatoi.



La manata rifilata ad un avversario durante il derby fra Livorno e Pisa è costata invece tre giornate al nerazzurro Birindelli che dunque non ci sarà nemmeno nella sfida dell'Arena Garibaldi contro lo Spezia. Per quanto riguarda gli allenatori il Giudice ha fermato per una giornata il livornese Melidona e Boscaglia dell'Entella.