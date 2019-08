Empoli e Perugia, buona la prima. Per lo Spezia è già tempo di pensare al Crotone

La Spezia - Archiviato lo straordinario esordio in campionato, le aquile di mister Italiano torneranno al lavoro nel pomeriggio di oggi. Alle 17 tutti sul terreno di gioco per analizzare il match di Cittadella e contestualmente iniziare a preparare la prima sfida casalinga della B in programma sabato 31 agosto alle 18 contro il Crotone di Giovannino Stroppa e Alex Cordaz, assoluto protagonista all'esordio dei pitagorici in quel di Cosenza. Nei due posticipi della domenica intanto, sono Empoli e Perugia ad imporsi rispettivamente su Juve Stabia e Chievo Verona, con i toscani che festeggiano grazie al successo per 2-1, frutto delle reti di Bandinelli e La Gumina, mentre per gli umbri è la doppietta dal dischetto di Iemmello a rendere vano l'inizialo vantaggio veneto con Meggiorini.