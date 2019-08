Empoli, Frosinone, Benevento e Cremonese: ecco il poker delle favorite

La Spezia - Per la prima volta dopo tanti anni la serie B e i gironi della C sono tutti a venti squadre: quella del 2019, Palermo a parte, non è stata un'estate di peripezie societarie come negli ultimi anni e i risultati sono già piuttosto positivi. Si parte regolari, in tutti i tornei. Nella serie cadetta, lo dicono pure i pronostici di inizio stagione, è l'Empoli la squadra da battere con Frosinone subito alle calcagna, Benevento e Cremonese un passo indietro ma solo sulla griglia di partenza. Anche la Gazzetta dello Sport, che questa mattina dedica una pagina alla seconda serie nazionale, ne è convinta e il poker delle favorite sembra essere comprensibile e condivisibile da tutti gli addetti ai lavori. Dietro il plotone più importante ci sono le altre: il Cittadella non può e non deve essere considerato sempre un outsider, vista la grande stagione del 2018-2019, ma ci sono pure Perugia e Spezia, soprattutto se i rispettivi uomini mercato piazzassero gli ultimissimi colpi di fine mercato. Anche l'Ascoli è fra i club che si è mosso di più.



La B è pronta per il ritorno in campo. Si parte venerdì con l’Open Day tra Pisa e Benevento. La storia dice che, dalla nascita della Lega B – 2010/11 – 6 volte su 9 una delle due squadre che ha disputato il primo anticipo è poi salita in Serie A: Atalanta nel 2010/11, Sampdoria nel 2011/12, Hellas Verona nel 2012/13, Bologna nel 2014/15, Parma nel 2017/18, Brescia l’anno scorso. Paolo Zanetti (Ascoli) e Francesco Baldini (Trapani) si sfideranno tra loro e sarà questa l’unica sfida fra due degli 8 allenatori debuttanti in assoluto nella Serie BKT 2019/20. Panchina 400 in carriera professionistica per Roberto Venturato, che somma finora 120 in Serie B, 212 in Lega Pro, 44 tra Coppa Italia maggiore e di Lega Pro, 23 in altri tornei post-season sulle panchine di Pizzighettone, Cremonese e Cittadella. L’esordio risale al 20 agosto 2003, Montichiari-Pizzighettone 0-0, Coppa Italia di Lega Pro. Con lo Spezia di Italiano, assoluto esordiente in categoria, taglierà il traguardo. Amarcord Breda che da tecnico del Livorno, alla prima giornata torna a Chiavari, dopo aver allenato i liguri nel 2016/17 in B, prima di essere esonerato in aprile. Per lui 41 panchine ufficiali, con 13 successi, 15 pareggi e 13 sconfitte. Tra i giocatori al via della Serie BKT 2019/20, Federico Dionisi è quello che ha segnato il maggior numero di gol nel mese di agosto, 5, di cui 4 con la maglia del Livorno ed 1 – due anni fa – con il Frosinone.