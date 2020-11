Emolumenti tesserati e dipendenti, la FIGC stabilisce una deroga

La Spezia - Il termine del 16 novembre 2020 per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo delle società professionistiche è posposto al 1° dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Così ha deciso ieri il Consiglio federale FIGC a maggioranza, con il voto contrario dei rappresentanti degli atleti e degli allenatori. La deroga era stata proposta in considerazione del fatto che la situazione originata dalla pandemia Covid-19 si è ulteriormente aggravata nelle ultime settimane e ciò ha ancora di più acuito le difficoltà collegate alla carenza di liquidità per le società professionistiche.

Rimane tuttavia immutato il termine del 16 novembre 2020 per il pagamento dei ratei residui riguardanti la mensilità di giugno 2020 ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni. Restano vigenti le disposizioni per i contratti tra società professionistiche e “tesserati” con compensi annui lordi pari o inferiori ad euro 50mila euro.