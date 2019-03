Emanuele Calaiò proverà a esserci martedì al "Picco"

La Spezia - Non dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida di sabato al Venezia. Ma Emanuele Calaiò proverà ad esserci al "Picco" da avversario martedì sera con la Salernitana. L'ex attaccante aquilotto è infatti acciaccato e sta cercando di recuperare per dare qualche chance in più ai campani di agguantare la zona play-off. Ambiente caldo all'Arechi, che domani e fino a fine campionato sarà boicottato dagli ultras in aperta contestazione con la proprietà.