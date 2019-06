Elisa Templari confermata, la Cestistica vuole mantenere l'ossatura

Al terzo anno in bianconero, è una delle veterane: "Per me è come essere a casa, tanta voglia di continuare qui per tornare nei piani alti della pallacanestro".

La Spezia - Terza conferma e terzo anno in bianconero: la società comunica con soddisfazione di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo biennale di Elisa Templari. La guardia toscana è stata tra le protagoniste della scorsa stagione, risultando la seconda marcatrice della Cestistica dietro al play Lana Packovski, anch'ella fresca di rinnovo. Un segnale di continuità col progetto iniziato due anni fa, dunque, ma che conferma con ancora più consistenza le forti ambizioni della società bianconera per il prossimo futuro.



"Spezia per me è sinonimo di casa - afferma Elisa -, è una realtà che mi ha dato tanto e che ringrazierò per sempre, in cui si può crescere sia dal punto di vista umano che cestistico, ed il percorso che abbiamo fatto quest'anno ne è la conferma. Nella scorsa stagione abbiamo creato un gruppo unito, forte, con persone disponibili l'una con l'altra e che stavano bene insieme, e questa è stata la nostra forza. Spiace sicuramente per l'epilogo amaro, ma sappiamo quello che abbiamo costruito ed è proprio per questo, e ne sono orgogliosa, che ho tanta voglia di continuare qui, facendo parte di una società ambiziosa che è giusto ritorni ai piani alti della pallacanestro italiana. Non sarà affatto facile, ma abbiamo anche delle giovani validissime che hanno dimostrato come il lavoro ed il sacrificio paghino i dividendi, confermando di poter giocare ad alto livello. Adesso ancora un po' di riposo poi siamo carichissime per la nuova stagione, e saremmo felici di ripartire dal pubblico numeroso che ha gremito il PalaMariotti, perché è stata una grande vittoria anche rivedere il palazzetto pieno nonostante si fosse ripartiti quasi da zero".