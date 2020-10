Elio Capradossi torna a correre e promette: "Torno presto"

La Spezia - Le buone prestazioni di Chabot, la conferma di Erlic, l'immortalità di Terzi. Da qui a gennaio c'è il rischio di dimenticarsi di chi era il centrale di difesa più utilizzato da Italiano la scorsa stagione. Soprattutto ora che Ismajli è pronto ad entrare nel giro. E allora Elio Capradossi si rifà vivo sui social per manifestare tutta la sua impazienza. Dopo l'operazione per la ricostruzione del crociato rotto lo scorso luglio, il difensore è tornato a correre e inizia la fase di recupero. Rientro previsto per gennaio, quando sarà nuovamente inserito in organico per giocare la serie A con la maglia che gli ha permesso di conquistarla sul campo.