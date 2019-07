Elio Capradossi ha detto sì, torna a giocare con lo Spezia

La Spezia - Lo Spezia assomiglia un po' di più a quello di un anno fa. Da Roma si dà per fatto il ritorno di Elio Capradossi in aquilotto dopo la buona stagione passata in prestito con Marino in panchina, sebbene costellata da un paio di infortuni. Il difensore azzurro sarebbe pronto a legarsi allo Spezia a titolo definitivo lasciando quindi i colori giallorossi (salvo diritto di recompra) e abbracciare in toto il progetto bianco. Si riforma dunque la coppia con Terzi che tanto bene aveva fatto nella parte centrale del campionato 18/19.

Il tecnico Fonseca concede un giorno di riposo a Nicolò Zaniolo e compagni e dà appuntamento a tutti a lunedì pomeriggio. Non però a Capradossi, che invece ha due strade: unirsi ai suoi vecchi e nuovi compagni per gli ultimi tre giorni di ritiro a Sarnano, con amichevole contro la Fermana inclusa, oppure arrivare direttamente alla Spezia per mettersi a disposizione di mister Italiano dai primi del prossimo mese. In ogni caso un gradito ritorno per Capradossi, che subiva la serrata corte del Perugia.