Eleonora Martini dall'atletica alla nutrizione dei pugili Virtus

La Spezia - Lo Sport Club Virtus ha siglato un accordo con l’Università di Genova, nell’ambito del Master sull’alimentazione che si tiene presso l'Istituto ligure. La dottoressa Eleonora Martini, docente universitario e atleta dell'Atletica Spezia Duferco, seguirà la parte nutrizionale degli atleti agonisti dello sport Club Virtus 1906, allo scopo di ottimizzare e massimizzare la prestazione atletica specifica dei soggetti coinvolti.

La Virtus allarga ancora un quadro già ampio di collaborazioni con i maggiori esperti in discipline specifiche così da poter offrire ai propri soci, agonisti ma anche amatori, il massimo delle professionalità disponibili in tutti i campi di interesse dell'attività sociale.

La Virtus ringrazia la Dottoressa Martini, farmacista, nutrizionista e biologa, per la considerazione avuta per la società, e per il prezioso apporto che saprà certamente fornire in un campo così importante nella vita degli atleti.