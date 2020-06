Effetto porte chiuse, occhio al Cittadella che vola in trasferta

La Spezia - Il fattore campo esisterà ancora con gli stadi senza pubblico? Quello che sta succedendo in Germania, primo Paese a riprendere con il calcio, suggerisce che potrebbe essere molto mitigato. Vincenzo Italiano teme questo effetto e non è l'unico allenatore della cadetteria. D'altra parte le prime dieci hanno tutte più o meno costruito la propria classifica soprattutto in casa, con un'unica eccezione. E' il Cittadella di Roberto Venturato, che ha raccolto 24 punti in 13 partite in trasferta e solo 19 in 15 al "Tombolato". E' invece il Pordenone di Tesser la più fedele al campo amico, che gli vale per adesso il 66% del totale dei punti conseguiti; sono il 64% per il Frosinone, il 61% per Crotone e Spezia.