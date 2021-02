Ed è subito Washington Post: "Spezia special"

La Spezia - “Lo Spezia della proprietà americana stordisce il Milan leader della Serie A”. Questo il titolo dell'edizione online dell'autorevole Washington Post che apre il suo pezzo sul nostro campionato con l'impresa degli aquilotti e il volto sorridente di Giulio Maggiore, autore del primo gol degli aquilotti.

Il freschissimo passaggio di proprietà da Volpi alla famiglia Platek e la sorprendente affermazione rossonera non poteva passare inosservata anche Oltreoceano dove il celebre quotidiano esalta lo "Spezia special" e la prestazione della squadra che alla sua prima esperienza in A ha dominato i ben più blasonati avversari con il gol del capitano Maggiore e “il razzo” di Simone Bastoni. Ampio spazio alla vittoria dello Spezia anche sul sudamericano “Olè” che cita in particolare la prestazione dell'ex Estudiantes Estevez, fra i migliori ieri sera.