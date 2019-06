Ecco tutti i ritiri delle squadre di serie B

La Spezia - A due mesi dall’avvio della nuova Serie BKT 2019/2020 le squadre partecipanti organizzano la propria preparazione estiva. Le mete scelte per i ritiri estivi si differenziano toccando tutta l’Italia, a partire dal mese di luglio.



Entrambe le squadre venete che affronteranno il campionato soggiorneranno in Trentino. Infatti il Chievo Verona sarà a Comano Terme dall’8 al 21 Luglio mentre il Cittadella alloggerà a Lavarone a partire dal 21 luglio fino al 3 agosto.



Ma non si tratta delle uniche ad aver scelto le valli in provincia di Trento come meta del proprio ritiro: a fargli compagnia anche Pisa, Cremonese e Benevento.



Storo ospiterà la squadra toscana dal 17 al 29 luglio, Molveno sarà la sede della squadra lombarda dal 13 al 27l. Per il Benevento, invece, sono 2 le tappe trentine: prima a Pinzolo e in seguito a Moena, il tutto a partire dal 7 luglio fino alla fine del mese.



Rimanendo nel nord Italia, due società hanno optato per il Friuli Venezia Giulia. La Virtus Entella si allenerà a Sappada, in provincia di Udine, dal 16 luglio al 2 agosto. Invece il Pordenone giocherà “in casa” ad Arta Terme dove si tratterrà dal 14 al 27 luglio.



A seguire l’esempio dei neroverdi anche altre società che hanno dunque scelto di prepararsi al prossimo campionato sul proprio territorio.



Il Crotone il 14 luglio si ritroverà per preparare il ritiro sulla Sila Calabrese, mentre la Salernitana sarà protagonista a San Gregorio Magno, in Campania, dal 15 al 30 luglio.



Nel confinante Lazio, il Frosinone ha organizzato il proprio ritiro a Rieti a partire dal 12 luglio con conclusione il 24.



Il Perugia rimane in Umbria a Pietralunga, un borgo umbro dell’alto Ticino, e si tratterrà dal 17 al 30 luglio. Sempre in Umbria, dal 14 al 26 luglio, si trasferirà l’Ascoli che ha scelto come propria base Cascia.



Trasferta nelle Marche per lo Spezia che sarà nel Borgo di Sarnano dal 14 al 29 luglio.



In Abruzzo, invece, rimarrà il Pescara che a partire dal 14 luglio trascorrerà due settimane a Lucoli (AQ). La provincia dell’Aquila ospiterà anche un altro ritiro, quello della Juve Stabia che ha scelto come destinazione Rivisondoli, dal 17 luglio fino alla fine del mese.



In via di definizione invece i ritiri delle altre compagini che affronteranno il prossimo campionato cadetto.