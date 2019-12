Ecco lo Spezia 2.0, che ora ha un passo da serie A

La Spezia - C'era uno Spezia che affondava con gli scarpini nel fango delle retrovie, mentre ora c'è uno Spezia che fa paura alle squadre con monti ingaggi da serie A. Il fuoco acceso dalla scintilla di Pescara non si è più spento nei due mesi successivi, con la media punti che è passato da mezzo punto a partita a quasi due. Morale della favola: per la seconda settimana dall'inizio del campionato 19/20 lo Spezia è fuori dalla zona retrocessione. Un balzo due punti sopra la quota play-out ma anche a sole tre lunghezze dai play-off. Insomma, è iniziato un nuovo campionato.



Double face. I numeri si commentano da soli. Se il campionato fosse iniziato all'ottava giornata, gli aquilotti sarebbero terzi con 15 punti. Solo le corazzate Benevento e Frosinone avrebbero fatto meglio, rispettivamente con 18 e 17 punti. Superato anche l'irresistibile Pordenone e l'arrembante Chievo di Marcolini. Senza quei cinque minuti finali a Pisa, i bianchi sarebbero "campioni di tappa" insieme ai sanniti. Vincenzo Italiano ha plasmato dal 5 ottobre in poi la terza miglior difesa con 6 reti al passivo e il quarto miglior attacco con 12 fatti.

Nel mese e mezzo di apertura del campionato, i punti arrivati erano solo 4 in sette turni con quella terrificante serie di un pareggio annegato in mezzo a cinque sconfitte.



Battere Marino. Lo Spezia può girare ora virtualmente attorno a quei 26 punti che furono il bottino di Pasquale Marino un anno fa (ma con una partita in meno). Italiano ha quattro turno a disposizione, due in casa e due in trasferta. Una di queste è il derby del Bracco del giorno di Santo Stefano, in cui solitamente la curva ospiti è abbastanza piena da non sentire troppo la mancanza del Picco. Il Capodanno più dolce è ancora quello del 2016, il primo di Bjelica che portò la squadra a chiudere con una media di 1.57 punti a partita nel girone d'andata. A seguire proprio Marino a 1.44. Per fare meglio servirebbero almeno tre vittorie da qui al 29 dicembre.