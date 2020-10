Il nuovo Dpcm anti-Covid: a casa non più di sei ospiti se non conviventi, stop agli sport di contatto tra amici e chiusure anticipate per bar e locali. Sei d'accordo?

No, produrrà più danni alle attività economiche che benefici alla salute

No, sono misure esagerate

Sì, è un provvedimento proporzionato al momento

Sì, però avrei preferito misure ancor più restrittive