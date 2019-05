Ecco la strada per la serie A: Verona e poi Palermo

Due blasonate lungo il percorso che potrebbe portare lo Spezia di Marino in massima serie. Ma c'è incertezza sia sui tempi che sulla classifica finale: parola al Tribunale federale per il caso del club rosanero.

La Spezia - Ci sarà tempo di parlare delle vicende giudiziarie che riguardano il Palermo e che potrebbero rivoluzionare la classifica finale. Ci sarà tempo anche per capire quali saranno le date precise della cosa del campionato, visto che uno slittamento del calendario sembra quasi certo. Ad oggi ci sono siciliani, Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella agli spareggi promozione che dovrebbero iniziare la prossima settimana con il turno preliminare in gara secca. Gli abbinamenti dicono Verona-Spezia e Pescara-Cittadella; le vincenti se la vedranno rispettivamente con Palermo e Benevento in partita di andata e ritorno con la peggior classificata che inizia in casa. Stesse modalità per la finale.