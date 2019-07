Ecco l'ufficializzazione dei tre sassuolesi Erlic, Marchizza e Ricci

La Spezia - Uno dopo l'altro, gli ultimi tre colpi della "Fase A" del mercato dello Spezia Calcio vengono ufficializzati in queste ore dal club. Riccardo Marchizza, "romano e prodotto del vivaio giallorosso" nonché "nazionale Under 21 azzurro ha già alle spalle due campionati cadetti vissuti con le maglie di Avellino e Crotone". Martin Erlic prova a lasciarsi alle spalle un'annata sfortunata in cui "ha potuto indossare la maglia bianca soltanto in occasione dell'esordio stagionale in Coppa Italia, prima di esser fermato da un infortunio che lo ha costretto ai box per tutta la stagione". Infine Federico Ricci, gemello di Matteo, che arriva in prestito ma ha già messo assieme "47 presenze in Serie A totalizzate con le maglie di Roma, Sassuolo, Genoa e Crotone".