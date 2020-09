Ecco l'argentino Estevez, mezzala specialista dei tiri da fermo

La Spezia - Sono acquisti come questi a cui la serie A apre la porta. Come quello di Nahuel Estevez, argentino che si lega allo Spezia Calcio per un stagione in prestito dall'Estudiantes con diritto di riscatto. Qui non è la questione del passaporto a contare, visto che il 24enne ha anche quello spagnolo ed è quindi comunitario. Conta il fatto di poter offrire ad un calciatore, che si è già messo in luce in patria, la possibilità di fare il grande salto in Europa. Una promessa che porta con sé la possibilità di confrontarsi con campionati importanti e, potenzialmente, apre le porte a guadagni e platee che si sognano anche dall'altra parte dell'oceano.

Mauro Meluso punta su questa mezzala, destra o sinistra, dal tiro poderoso che ne ha gonfiato le statistiche, testimoni del suo "peso" in campo. La formula del prestito oneroso - 250mila euro trasferiti in Argentina, 2 milioni per il riscatto definitivo a fine stagione - è ancora quella prediletta. Offre due grandi vantaggi. Uno prudenziale: se il calciatore non convincesse o lo Spezia non riuscisse a mantenere la categoria, ci si potrebbe salutare senza strascichi. L'altro pragmatico: le operazioni per il prestito sono più veloci rispetto ad una trattativa che punti alla cessione definitiva. E la rapidità è tutto per lo Spezia che debutta tra soli sei giorni.