Ecco il pulmino dello Spezia Femminile: otto atlete in ospedale

La Spezia - Otto calciatrici dello Spezia Calcio Femminile sono rimaste ferite, in maniera non grave, nell'incidente di ieri sera sul raccordo La Spezia-Santo Stefano Magra. Il tragico sinistro, nel quale ha perso la vita un uomo (qui l'articolo), ha costretto un passaggio presso il pronto soccorso per le atlete che in quel momento viaggiavano sul van Mercedes usato dalla società per gli spostamenti." Un abbraccio forte alle ragazze dell’ASD Spezia Calcio Femminile che ieri sono state coinvolte in un brutto incidente autostradale. Purtroppo nello scontro ha perso la vita un cittadino massese. Alla famiglia va la mia più sincera vicinanza. In bocca al lupo a tutte le ragazze per la ripresa! Siete delle leonesse, supererete anche questa!", gli auguri arrivati dall'assessora Giulia Giorgi.