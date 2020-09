La Spezia - In nero con scritte chiare, così lo Spezia Calcio griffa il Manuzzi-Orogel di Cesena per le partite casalinghe della serie A. L'impianto romagnolo ospiterà gli aquilotti per i prossimi due mesi e, come vuole il protocollo della pandemia, un telone copre gli spalti vuoti. Quello dello Spezia peraltro è in perfetto tono con il resto dello stadio, visto che lo stesso Cesena, squadra di casa, ha il bianco ed il nero come colori sociali.