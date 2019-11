Ecco il Chievo che segna tanto, perde poco e "picchia" in campo

La Spezia - Il Chievo Verona è primatista nella serie B 19/20, dopo dieci turni, per maggior numero di pareggi (5, come Cosenza ed Empoli), minor numero di sconfitte (1, come Empoli e Benevento) ed attacco-record (17 reti segnate, come Ascoli e Pescara). Scaligeri imbattuti da 9 turni (4 vittorie e 5 pareggi, lo score, unico ko 1-2 a Perugia il 26 agosto scorso). Squadra che in campo non manca di agonismo: tanti rigori a sfavore. Accanto a Livorno, Ascoli e Frosinone, è una delle quattro squadre cadette che ne subisce il maggior numero dopo con quattro a testa. Di conseguenza tante espulsioni: 7 già ricevute in 10 giornate.