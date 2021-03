Ecco chi è Zoet, Piccoli un maciste, Maggiore è anima e testa

La Spezia - Zoet 7,5 - Parata livello Champions League su Pereiro e poi ancora a valanga su Joao Pedro



Ferrer 6,5 - E’ tornato il martello pneumatico dei bei tempi, quello che sa mettere il chiavistello alla corsia



Ismajli 7 - Poderoso in velocità contro Joao Pedro, alla fine rimane l’unico saltatore tra i centrali



Erlic 7 - Annulla Pavoletti che aveva fatto dannare mezza serie A nelle ultime giornate (dal 36’st Terzi SV)



Marchizza 6 - Rischia giusto un paio di volte di perdere Nandez ma spende bene le sue energie (dal 1’st Bastoni 6,5 - Alza il ritmo e il baricentro della fascia)



Maggiore 8 - Quando le energie sono quasi finite, al culmine di una partita in ha fatto fare una vitaccia a Nainggolan, trova anche un gol sporco e limpido allo stesso tempo (dal 36’st Acampora SV)



Ricci 7 - Non soffre la marcatura di Pavoletti, controlla il gioco per lunghi tratti e conferma di meritare la chiamata di Mancini



Pobega 5,5 - Non giocava da un po’ e si vede, deve riprendere le misure e ritrovare brillantezza (dall’11’st Leo Sena 5,5 - Sarebbe servita la sua capacità di conquistare falli per spezzare il ritmo del Cagliari nel finale)



Farias 6 - Sbaglia più o meno tutto lo sbagliabile sotto porta, ma si sacrifica quando serve



Piccoli 7 - Che spettacolo vederlo far impazzire uno con il curriculum di Godin (dal 22’st Nzola 5,5 - Impatto insufficiente con la partita)



Gyasi 7 - Ancora un assist fantastico, che grida di essere trasformato in un gol





All. Vincenzo Italiano 7 - Forse non tutte le scelte lo premiano oggi, ma la soluzione delle due mezzali vere più la forma di Piccoli alzano il livello dell’efficacia che si era un po’ rarefatto nelle ultime uscite. La partita è preparata benissimo, con i centrali decisi negli interventi e le fasce che concedono pochissimo. Ottimo il tandem tra Marchizza e Bastoni, mentre Maggiore viene tenuto dentro fino all’ultima stilla di energia che vale il raddoppio. Ora c’è da ritrovare il miglior Nzola.