Ecco Sarnano, tifosi spezzini pronti a scoprire un'altra meta

La Spezia - Inserito nel contesto dei Monti Sibillini, il bel borgo di Sarnano è sovrastato ad ovest dai picchi più settentrionali delle catena, i quali dal lato orientale mostrano le loro irte pareti rocciose, solcate da aspre vallate e gole. Il borgo è situato su un colle alla destra del torrente Tennacola, su una lingua di terra racchiusa tra quest'ultimo e il suo affluente, il Rio Terro. Entrambi scavano delle gole tra le aspre pareti rocciose delle montagne: il Tennacola attraversa la Gola dei Tre Salti tra Castel Manardo e Monte Valvasseto; il Terro scava la Valle Jana tra il Pizzo di Meta e la Punta del Ragnòlo.

Sopra le aspre pareti del Pizzo di Meta e della Punta di Ragnòlo poggiano i lievi altipiani chiamati Piani di Ragnòlo, al confine con Fiastra e Bolognola.



Luogo molto conosciuto dagli sciatori del centro, è protagonista di una leggenda.che parla di calcio e di Resistenza al regime nazifascista. A quanto pare nella primavera del 1944 si sarebbe tenuta una partita fra tedeschi nazisti e italiani come una sorta di "Fuga dalla vittoria", la celebre pellicola americana con Silvester Stallone e Pelè. Una gara vera, giocata per 90' con un certo arbitro, il signor Mario Maurelli. E così nell'anno in cui i Vigili del Fuoco vinsero lo Scudetto di Guerra, un'altra piccola grande storia di football emergenziale è compiuta. A Maurelli i tedeschi chiesero di reclutare un undici italico all'altezza della situazione ma c'era la comprensibile paura che si trattasse di una trappola mortale, anzichè di una partita di calcio.



Finì in pareggio perché Maurelli capì che una sconfitta avrebbe potuto generare nei tedeschi un sentimento di vendetta. E dire che i sarnanesi-partigiani erano passati in vantaggio manrtenendolo a lungo fino ad uno svarione difensivo della difesa partigiana, forse voluto per motivi di sopravvivenza che permise agli "ospiti" di pareggiare. A 5' dalla fine e con le due squadre ridotte in dieci uomini, l'1-1 è consegnato alle cronache. Prima che, finita la partita, i partigiani tornassero a nascondersi fra le montagne. Per lui, una volta finita la guerra, la carriera è proseguita con tantissime direzioni arbitrali in serie A: mai ha raccontato quella storia, c'è uno stadio che dal 2000, anno della sua morte, porta il suo nome.