Ecco Marchizza e Ricci, poi via alla campagna abbonamenti

La Spezia - Riccardo Marchizza prende il posto di Elio Capradossi e Federico Ricci occupa la fascia che è stata di David Okereke. Erano questi i due tasselli più attesi di tutto il mercato estivo, Guido Angelozzi li occuperà nelle prossime ore con due arrivi dal Sassuolo che diventa così sempre più il fulcro delle operazioni aquilotte. Nelle ore in cui i giocatori arrivano in città per svolgere test atletici e visite mediche, si delinea con una certa precisione quale sarà il gruppo che l'esordiente Vincenzo Italiano dovrà portare a fare più dei 51 punti raccolti la scorsa stagione dal corregionale Pasquale Marino.

Poche operazioni mirate, come sempre un occhio ai giovani e pochi nomi di grido. Solo l'altro Ricci (che in ogni caso deve ancora essere ufficializzato) ha già vinto la serie B in passato, ai tempi del Crotone di Ivan Juric. Si punta sull'esplosione dell'olandese Burgzorg, sulla vena di Bidaoui, sulla rinascita di Galabinov e sulla conferma del centrocampo Ricci-Mora-Bartolomei (Maggiore) che a tratti è stato il migliore di tutto il campionato nell'edizione 18/19. Le grandi variabili sono proprio Okereke-Ricci e Capradossi-Marchizza, perché senza i gol del nigeriano non ci sarebbero stati playoff e il miglior Spezia è stato quello in cui il romanista ha fatto coppia con Terzi al centro della difesa.

Eventuali accorgimenti in corso d'opera potrebbero arrivare a ritiro finito. Ovvero, a Italiano l'ultima parola sulla permanenza di Gudjohnsen come vice-Galabinov. Permanenza che appare abbastanza improbabile, per cui Angelozzi ha già bloccato lo juventino Stephy Mavididi, 21 anni. E ancora, sarà Bastoni il vice Juan Ramos per il ruolo di terzino sinistro? E Vignali sarà confermato a destra, direzione nella quale spinge da mesi lo stesso Angelozzi? Crivello, De Col e De Francesco andranno a giocare altrove a quel punto? Infine, con Krapikas designato titolare, è caccia a un numero uno d'esperienza che accetti la panchina, una sorta di prepensionato che venga chiamato in causa solo se il lituano deluderà le attese. Intanto da lunedì via al rinnovo degli abbonamenti, con il timore che la campagna chiuda con un altro calo.



Lo Spezia 19/20 prende forma, secondo voi oggi è più forte o più debole del suo predecessore?

Rispondete al sondaggio e scrivete a redazione@cittadellaspezia.com per vedere pubblicate le vostre lettere.