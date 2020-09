Ecco Lucien Agoume, il 2002 che vuole bruciare ogni tappa

La Spezia - Fisico statuario, veloce con i piedi ma soprattutto con la testa. Lucien Agoume, a soli 18 anni, è già ritenuto un centrocampista completo. Certo, il vero test con la serie A non lo ha ancora affrontato, ma è arrivato lo Spezia ad aprire questa strada. Arriva in prestito dall'Inter che lo ha prelevato dal Sochaux nel 2019 dopo averlo visto giocare per una dozzina di partite in Ligue 2. Troppo forte per la Primavera, non ancora per la prima squadra nerazzurra. Meluso scommette però di poter stare in un gruppo di serie A che lotta per la salvezza. Uno di quei nomi per cui tra qualche anno, di fronte a traguardi importanti, forse si potrà dire: "Ma te lo ricordi quando giocava qui?".