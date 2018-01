Ecco De Francesco, ora un'uscita e la caccia ad un terzino under

La Spezia - Alberto De Francesco si allena da oggi pomeriggio a Follo. Il secondo acquisto del mercato invernale è il capitano della Reggina, che arriva a titolo definitivo dal club granata con cui ha giocato nelle ultime due stagioni. Un altro acquisto dalla serie C dopo quello di Tommaso Augello operato in estate, che conferma come il diesse Gianluca Andrissi tenga sempre gli occhi aperti su una categoria che ben conosce.

Quella di De Francesco è un'operazione che nasce sfruttando l'occasione della fine del rapporto del giocatore con il proprio club. Il desiderio di cercare nuove sfide, un contratto in scadenza a giugno 2018 che spiana all'accordo con la Reggina. Tra sette giorni De Francesco sarebbe stato libero di firmare a parametro zero con una nuova squadra, lo Spezia lavora d'anticipo concedendo una percentuale sulla futura eventuale cessione e semina la concorrenza che pure non mancava neanche in cadetteria



Un altro elemento che ha assaggiato il prestigio del settore giovanile della Lazio per poi finire in serie D compiuta la maggiore età. Un campionato vinto a Ischia, poi quattro anni in Lega Pro tra l'Aquila e appunta Reggio Calabria. Per quest'anno il classe 1994 va in lista B, ha quindi cinque mesi per mettersi in luce sfruttando le occasioni che gli verranno sicuramente concesse in un campionato lungo come la cadetteria.

Con l'arrivo di Mora, ormai alle viste, il centrocampo è dunque rinnovato. Prossimo, e probabilmente ultimo, obiettivo di mercato è un terzino destro che possa far rifiatare Filippo De Col alla bisogna. Potrebbe essere un nuovo prestito dalla serie A.