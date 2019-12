ESPULSIONE SHOCK, LO SPEZIA ALZA IL 'MOSE'

La Spezia - VENEZIA-SPEZIA 0-0



VENEZIA (4-3-1-2)

Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Vacca (30'st Zigoni), Fiordilino, Suciu (23'st Lollo); Aramu; Di Mariano (42'st Bocalon), Capello. A disp. Bertinato, Pomini, Senesi, Caligara, Montalto, Gavioli, Cremonesi, Maleh. All. Alessio Dionisi



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Marchizza, Erlic, Capradossi, Salva Ferrer; Mastinu (10'st Buffonge), Bartolomei, Maggiore; Ragusa (16'st F. Ricci), Gudjohnsen, Bidaoui (43'st Terzi). A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Mora, Delano, Gyasi, Reinhart. All. Vincenzo Italiano.



Arbitro: Pezzuto (Lecce)

Collaboratori: Dei Giudici (Latina) - Rossi M. (Novara)

Quarto Uomo: Zufferli (Udine)

Ammoniti: Mastinu, Maggiore, Buffonge, Fiordilino

Espulso: 20'st Maggiore

Recupero: 4'(pt), 4'(st)



PRE-PARTITA

14.40 - Appuntamento pomeridiano sotto un bel sole che rende un po' meno gelida la temperatura. Sette gradi al Penzo per un match di fondamentale importanza per due squadre a ridosso della zona playout e con lo Spezia reduce da un buon filotto di tre risultati utili di fila. Il Venezia, invece, insegue la vittoria che ormai manca dal 9 novembre (1-0 sul Livorno).



14.55 - Una settantina di tifosi spezzini presenti in Laguna. Lo Spezia si presenta con l'abito total white, Venezia con la consueta casacca arancineroverde. L'ultima a Venezia il 25 agosto 2018, prima giornata dello scorso campionato: vinsero i padroni di casa grazie al gol di Bentivoglio.



PRIMO TEMPO

Su un terreno mai prodigo di belle notizie, lo Spezia ha la grande occasione di mettersi quasi definitivamente alle spalle il brutto inizio di campionato ed iniziare così ad inseguire un altro tipo di prospettiva, non più obbligatoriamente con lo sguardo all'indietro. Al "Penzo" è ancora sfida salvezza ma guardando l'andamento degli aquilotti e soprattutto la cifra di una classifica cortissima, c'è la grande occasione di battere il ferro fin che è caldo e magari chiudere alla grande il girone d'andata. Pressing asfissiante sull'altrui trequarti, gioco di prima e sovrapposizioni sono da subito gli strumenti che lo Spezia propone sul terreno di gioco con un Venezia costretto a schiacciarsi sulla veemente azione dei liguri, nella speranza che sia solo una sfuriata. La spinta arriva soprattutto da destra, sull'asse Ferrer-Ragusa: l'attaccante di Messina su una scodellata di Maggiore, colpisce di taglio con la testa senza trovare la porta. Possesso fra le tibie dei giocatori di Italiano, la squadra di Dionisi prova a non disunirsi, rimanendo corta ma patisce l'aggressività imposta sulla mediana e perde qualche pallone pericoloso. Si scuotono i padroni di casa al 14' su un'improvvisa verticalizzazione che per poco non beffa la retroguardia aquilotta: non c'è alcun fallo su Di Mariano perché Capradossi lo raggiunge sulla corsa per poi scontrarsi piuttosto violentemente con il suo portiere Scuffet, mettendo fuori causa anche l'attaccante di casa, coinvolto fortuitamente nell'incidente a tre. Sangue sulla guancia per il difensore dello Spezia, sangue anche per Scuffet che rimarrà a terra per un paio di minuti prima di tornare, medicato, tra i pali.



Inizio aquilotto, ma il Venezia viene fuori alla distanza. Un grande Scuffet vola a difendere lo 0-0

Due gialli in due minuti, Mastinu e Maggiore finiscono nella lista dei cattivi e siccome sono passati soli 20' c'è da stare attenti anche perché in quella zona del campo Italiano non ha praticamente alternative. Si muove bene Ceccaroni, proprietà Spezia, che da terzino sinistro scende un paio di volte scodellando cross interessanti: su uno di questi la palla finirà a Fiordilino che dai venticinque metri tenta la conclusione con coraggio, senza inquadrare i legni. Si vede poco Bidauoi, dalle sue parti lo Spezia è finita raramente: il belga-marocchino non è più una novità e subisce il raddoppio di marcatura sistematico con Lakicevic che lo insegue fin dalla linea di centrocampo. Che cosa fa Scuffet al 27' è qualcosa che spiega piuttosto bene perché da minorenne era considerato l'erede di Buffet: su un'accelerazione irresistibile dei lagunari, la palla arriva ad Aramu, perfettamente piazzato a centro area, per una conclusione a botta sicura a mezz'altezza sulla quale vola ad una mano l'estremo difensore di Udine. Non angolatissima ma violenta, come la forza di un'elastico teso e lasciato partire d'improvviso. E' giusto dire che dopo un primo quarto d'ora di fatica, è uscito fuori un altro Venezia, che trova specialmente sulla mancina spazi e certezze; è Vacca l'anima della squadra, ma anche Aramu e Di Mariano certificano la crescita dei padroni di casa. Lo Spezia si accartoccia e soffre tantissimo lo stare in campo degli avversar.



Il Venezia spinge tanto, il muro aquilotto regge. Ma con grande fatica.

Superata la mezz'ora il canovaccio non è però cambiato: Venezia tecnico e a tratti incontenibile, Fiordilino e Aramu fanno il diavolo a quattro e la sensazione che il gol sia dietro l'angolo sembra diventare realtà sulla zuccata di capitan Modolo che esce di un nulla alla sinistra di Scuffet. Portiere aquilotto che era stato bravo in due occasioni precedenti a risolvere altrettante mischie trovando il tempo delle uscite. Dov'è finito lo Spezia? Fatica ad impostare coi centrali difensiva perché il Venezia porta pressing, soffre il trequartista che danza fra le linee e annaspa quando c'è da uscire dal guscio. In pratica non riesce a fare il gioco voluto da Italiano: le palle toccate da Gudj si contano sulle dita di una sola mano. Solo in pieno recupero i bianchi alzano la testa: peccato che Bidaoui non riesca ad agganciare la palla che Maggiore gli riconsegna nel cuore dell'area, sarebbe stata la prima occasione della complicata partita degli aquilotti in Laguna. L'ultima giocata è però del Venezia che nelle verticalizzazioni trova le sue giocate migliori: una volta entrato in area Di Mariano punta Capradossi che non abbocca alle finte, costringendolo al tiro centrale, preda di Scuffet.



SECONDO TEMPO

Fra i guantoni di Lezzerini, più ben piazzato che altro, per arginare la botta da fuori di Beppe Mastinu, ovvero il primo tiro in porta dello Spezia in tutto il match: così si apre il secondo tempo e chissà cosa avrà detto Italiano ai suoi nell'intervallo. Quello aquilotto è solo un lampo perché pochi secondi più tardi il Venezia è dall'altra parte: Capello pescato in profondità guardare al centro per il cross ma non vedendo nessuno, tenta di sorprendere Scuffet sul primo palo, costringendolo alla smanacciata. Più reattivi e rabbiosi sulle seconde palle, gli uomini di Dionisi prendono in mano la partita, cercando di fare meglio dei primi 45' e mettono nel mezzo palloni su palloni. Italiano cambia ma sorprende: toglie il già ammonito Mastinu ma non per coprirsi di più bensì per rilanciare. Tocca infatti a DJ Buffonge, 32 soli minuti di campo in questa stagione, un trequartista di ruolo, con doti decisamente offensive, piazzato nei tre di centrocampo. Una sostituzione coraggiosa ma non c'è nemmeno il tempo di ragionarci sopra perché sull'ennesima accelerazione del Venezia l'estroso Di Mariano lavora benissimo una palla e se la porta sul destro scaricando tutta la sua voglia sul legno.



Cosa combina Pezzuto: espelle Maggiore ma il fallo è di Erlic. Da dura diventa una 'mission impossible'.

Mai pericolosi i bianchi che si salvano per il rotto della cuffia: è evidente che nel mezzo non funziona molto. Italiano spenderà poco più tardi il secondo avvicendamento: doccia anticipata per Ragusa, chance per Federico Ricci. La partita è destinata a prendere un bivio ma non è un gol a determinarlo, ma una decisione folle. Sono tanti anni che Vincenzo Pezzuto arbitra lo Spezia ma quella partita di Crotone nel 2015 è ancora nella testa dei tifosi dello Spezia. E al 21' ripiomba nella memoria di chi l'aveva rimossa, per un'incredibile, ingiustificabile decisione che costringe lo Spezia all'inferiorità numerica: il fischietto pugliese si inventa un nuovo cartellino giallo sulla pelle del già ammonito Maggiore che tocca appena l'avversario con una mano, quando il fallo vero lo compirà Erlic. Scambio di persona? Forse sì ma non è quello il punto perché a guardarla e riguarla nemmeno l'infrazione del difensore croato avrebbe meritato chissà quale ammenda. Eppure va così e c'è poco da recriminare, semmai difendere il pareggio con tutte le energie anche nervose possibili. Entrano anche Lollo e Zigoni, con un'eternità da giocare e un Venezia a trazione più che anteriore: anche i tifosi di casa ci credono un po' di più, viste le circostanze favorevoli.



A denti stretti e con la difesa a cinque ma il fortino regge.

Il Venezia si getta in avanti generosamente, i bianchi non gestiscono un possesso: così non si può reggere e meno male che c'è Erlic a disegnare l'ennesima perfetta diagonale difensiva che ferma la corsa di Aramu. La gara diventa più maschia, gli scontri si susseguono e il finale si profila incandescente: la zuccata di Zigoni è completamente fuori misura a 8' dalla fine, recupero non compreso. Dionisi gioca la carta Bocalon, praticamente immediata la risposta di Italiano che mette dentro Terzi e si piazza a cinque: arriveranno altri spioventi, servono centimetri ed esperienza. Quattro minuti di recupero ad alta tensione, il copione è quello immaginabile: arancioneroverdi fino all'ultimo respiro ma nessuna conclusione se non il tiraccio di Ceccaroni che finirà lontano dalla porta di Scuffet. E' un punto guadagnato perché non è il solito Spezia e per l'inferiorità numerica patita.