ERRORI DECISIVI, LO SPEZIA SI PERDE NELLE ZOLLE DEL MENTI

La Spezia - JUVE STABIA-SPEZIA 3-1

24'pt Calò, 5'st Forte, 12'st Ricci M. (rig), 27'st Bifulco



JUVE STABIA (4-3-1-2)

Provedel; Fazio, Allievi, Troest, Ricci G.; Calò, Calvano (23'st Izco), Buchel (15'st Bifulco); Di Mariano (31'st Vitiello), Forte, Canotto. A disp. Russo, Polverino, Melara, Rossi, Di Gennaro, Todisco, Cisse, Mastalli.

All. Fabio Caserta



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Bartolomei; Ricci M., Maggiore (31'st Galabinov); Ricci F. (34'st Bidaoui), Nzola, Gyasi (23'st Di Gaudio). A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Acampora, Mora, Mastinu, Gudjohnsen, Terzi.

All. Vincenzo Italiano





Arbitro: Gianluca Aureliano (Bologna)

Assistenti: Andrea Zingarelli (Siena), Andrea Capone (Palermo)

Quarto ufficiale: Daniele Rutella (Enna)



Angoli: 3-4

Ammoniti: Fazio, Erlic, Ricci F., Ricci G., Marchizza, Canotto

Recuperi: 1'



Pre partita

Appesi ai notiziari, con i borsoni già pronti ma l'impossibilità di concentrarsi. Come mercoledì scorso, quando il primo decreto del governo per contenere l'infezione da coronavirus aveva lasciato socchiusi i cancelli dello stadio "Alberto Picco", ultimo a ospitare il calcio con il pubblico prima del bando. Così lo Spezia deve tentare di scacciare l'incertezza anche oggi. Arrivato a Castellammare di Stabia ieri sera dopo un viaggio su un treno veloce Italo fino a Napoli e poi il passaggio in pullman fino all'albergo sede del ritiro. A due ore dal via calciatori e dirigenti con telefonini e tablet collegati alla diretta di Ferrara per vedere se Spal-Parma si sarebbe in effetti giocata o no dopo che il ministro dello sport Spadafora si era accodato al presidente AIC Tommasi sull'ipotesi di fermare tutto. Alle 13.45 al Tardini scatta il fischio d'inizio mentre gli aquilotti stanno per raggiungere il Menti, cambiarsi e uscire per il riscaldamento. Comunque vada, non è una domenica normale. Il resto della serie B ha giocato ieri, senza invece dover convivere con queste esitazioni.



ore 14.25 - Vincenzo Italiano si è giocato un corposo turn over nel turno infrasettimanale contro il Pescara e ora pesca tra i più freschi. Dentro allora Ferrer, Capradossi, Bartolomei, Federico Ricci e Nzola. Stakanovista di questo periodo rimane Gyasi, che è anche il bomber del 2020. Solito 4-3-3 per affrontare la Juve Stabia di Fabio Caserta che deve rinunciare a sei uomini tra squalificati e infortunati. Dentro il centrale Allievi (solo 4 presenze in stagione), in mezzo ci sono Calvano e Buchel. Le ali Canotto e Di Mariano a sostegno dell'ex Francesco Forte, bomber della squadra.



PRIMO TEMPO

L'inizio è frenetico sul sintetico del Menti, con la palla che schizza tra le gambe dei giocatori e gli stinchi che ne toccano più dei piedi. Squadre a specchio con il 4-3-3 e i duelli singoli che promettono di essere la chiave di questa partita. Aureliano sorvola su un brutto intervento di Calvano ai danni di Marchizza a centrocampo e il difensore passa mezzo minuti a terra cercando di domare il dolore al piede sinistro calpestato. Il numero 37 di Caserta è il mediano davanti alla difesa, mentre Calò e Buchel sono le mezzali.

Al decimo lo Spezia prova a salire di tono sugli scambi veloci tra Maggiore e Federico Ricci a destra. Ne escono due cross pericolosi ai limite dell'area piccola che i difensori delle Vespe disinnescano non senza qualche apprensione. Salgono gli ospiti e sale l'agonismo, a farne le spese è Fazio che interviene in maniera goffa e irruenta su Gyasi sulla trequarti e si prende un giallo pesante quando mancano 78 minuti scarsi di partita. Nei sessante secondi successivi a terra anche Maggiore e Federico: ogni volta che uno dei motori del gioco offensivo italiano prende il pallone arriva l'intervento deciso.



Palleggio poco brillante dei bianchi

Il più avanzato dei padroni di casa è Canotto, velocissima seconda punta che prova a stazionare sulla linea Capradossi-Erlic e chiede a Calò il lancio per proiettarsi verso la porta. Due tentativi andati a vuoto mettono comunque in guardia sui rischi di stare troppo con la difesa alta su un campo su cui ogni rimbalzo è un giro in più del pallone. Il palleggio dei bianchi non è disinvolto come al solito quando siamo al ventesimo, così come sugli altri sintetici di Chiavari e Trapani si cui lo Spezia giocò due partite non particolarmente brillanti.

La prima conclusione in porta è casuale: Giacomo Ricci crossa di prima da sinistra ma una deviazione di Ferrer spara il pallone sotto la traversa impegnando Scuffet in una parata in arretramento non facile. Dall'angolo successivo gli aquilotti partono in contropiede ma sprecano una superiorità numerica netta. Ritmi comunque più alti e così Erlic deve spendere un giallo su Canotto sul ribaltamento di fronte mentre la squadra non aveva ancora recuperato la posizione.



Pasticcio su punizione, Calò beffa sul primo palo

Sul calcio di punizione arriva il vantaggio della Juve Stabia. Scuffet ne mette solo due in barriera, due (Federico Ricci e Gyasi) che sul tiro di Calò saltano e si aprono lasciando che il pallone finisca a filo del primo palo. Davvero studiata male la situazione dagli aquilotti e ora la partita diventa molto più complicata.

La reazione oltretutto non è un granché. Due volte Gyasi e Maggiore scattano oltre la difesa ma in entrambi i casi Marchizza e Matteo Ricci scelgono la palla corta rasoterra passandola agli avversari. Nzola molto isolato, ha toccato alla mezz'ora un numero di palloni che si conte sulle dita di una mano. L'occasione del pareggio arriva lo stesso e la confezionano i gemelli: Matteo trova Federico che rientra e tira obbligando Provedel alla respinta corta che passa beffardamente tra le gambe di Nzola al limite dell'area piccola. Peccato.



Matteo scivola: traversa-linea che salva gli aquilotti

Lo Spezia non ha preso le misure al campo, che peraltro presenta diverse imperfezioni. Ma non è questione di agronomi quando Matteo Ricci scivola mentre gestisce il pallone da ultimo uomo dando a Forte la possibilità di involarsi verso l'area. Fortuna che Erlic lo tampina non benissimo, ma quel che basta per concedergli solo il piede debole, un destro che si stampa sulla traversa e batte sulla linea piena prima di uscire. Ma qui si è rischiato di perdere il filo con la partita proprio quando si dava l'impressione di poterla raddrizzare.

Si becca il giallo Federico Ricci che alza la gamba su Buchel tentando di anticiparlo. Si becca il giallo poi Giacomo Ricci, terzino sinistro delle Vespe che interviene in ritardo proprio su Federico. Un minuto di recupero che concede l'ultimo errore ad un Ferrer davvero poco preciso in tutto questo primo tempo.



SECONDO TEMPO

Non cambia nulla Italiano alla ripresa, in cui lo Spezia dovrà fare qualcosa di più per raddrizzarla. D'altra parte è pericoloso scoprirsi contro la velocità di Canotto, che dopo tre minuti fa ammonire Marchizza al limite dell'area. Nuova opportunità su calcio di punizione e nuovo gol, questa volta di Forte che di sinistro scarica con forza sul palo di Scuffet che l'aveva battezzata invece dall'altro lato. Male, malissimo.



Inizio choc, ma un rigore la riapre subito

La Juve Stabia rinuncia in pratica a giocare dopo il raddoppio e lo Spezia può gestire un palleggio che dà subito un frutto un po' casuale quando Troest temporeggia nel rilanciare e alla fine calcia la gamba di Gyasi in area. E' rigore: Matteo Ricci spiazza Provedel e la riapre. Ossigeno puro per i bianchi che ora iniziano a muoversi molto di più e così si muove il pallone. Non sarà facile perché tra i padroni di casa anche Forte arriva sulla propria trequarti a difendere, ma non resta che provarci.



Lo Spezia ora pressa contro una Juve Stabia tutta dietro

Il primo cambio è di Castera, che richiama Buchel e manda in campo Bifulco. Ma sale la pressione degli ospiti e ora il pallone è solo tra i piedi dei bianchi. Certo trovare uno spazio non è facile perché le maglie gialloblù sono tutte in area o a ridosso di quella. E' un assedio, che lo Spezia affronta senza troppa fretta come nelle migliori giornate. L'occasione allora se la crea Maggiore al ventesimo, lanciato in area da Federico, stoppa e se la passa sul sinistro cercando l'angolo ma trovando la mano di Provedel. Servono anche energie supplementari per cambiare questa giornata e allora ecco Di Gaudio per Gyasi, che oggi non è mai stato quello delle giornate migliori. A venti dalla fine gli aquilotti gestiscono il gioco ma le occasioni non arrivano ancora.



Altro errore, così si butta via tutto

Quando tutte le attenzioni sono concentrate sulla porta di Provedel, ecco l'errore che manda alle ortiche gli ultimi venti minuti. Federico Ricci si ingavetta con il pallone sulla fascia, reclama un fallo che non viene accordato e apre la strada a Canotto che può involarsi da solo sulla sinistra. Puntata per cercare di battere Scuffet che la tocca solo per lasciarla sui piedi di Bifulco che segna a due passi dalla porta. Vitiello per Di Mariano e Galabinov per Maggiore alla mezz'ora. Caserta mette un altro difensore e Italiano mette un altro attaccante. Tutto più o meno come previsto a questo punto, quando manca un quarto d'ora e le speranze di pareggiarla di assottigliano.



Lo Spezia con i nervi, ma la precisione è rimasta in Liguria

Il poco gioco che ne uscirà fuori passa dai palloni gestiti da Galabinov, ma le due ali subentranti non riescono ad incidere e alla fine ci vuole un po' di fortuna per non subire un passivo più pesante. Con due torri in area, i cross sono tutti troppo lunghi o troppo sul portiere e allora non ci saranno altri veri pericoli per Provedel. Lo Spezia gioca male, conferma di non avere alcun feeling con i terreni sintetici e lascia alla Juve Stabia portare la partita dove voleva. Occasione di salire al terzo posto sprecata e un solo punto nelle ultime tre trasferte.