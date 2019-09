E' sempre il "fante". Ciurria: "Possiamo stare in categoria"

La Spezia - “Sarà una partita particolarmente emozionante visto che ho esordito con quella maglia tra i professionisti. Mi sono trovato bene con la città e con la piazza. Ci stiamo allenando bene per affrontare la partita al meglio e cercare di vincerla". A Pordenone si è portato anche il soprannome Patrick Ciurria. E' il fante ('ragazzo' in spezzino per i foresti, ndr) anche in Friuli l'attaccante che Bjelica fece debuttare ripagato da un gol fantastico. Poi un brutto infortunio e una storia che si è interrotta. "L'inizio del campionato è stato un buon inizio, abbiamo dimostrato che possiamo stare in questa categoria - dice in conferenza stampa - Anche contro il Pescara, pur dopo lo svantaggio, abbiamo dimostrato di non mollare mai. Voglio migliorare e mettermi a disposizione del mister ogni settimana. Il gol? Non è un ossessione, anche se è importante per un attaccante".