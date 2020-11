E' morto Diego Armando Maradona

La Spezia - “Commozione mondiale: è morto Diego Armando Maradona”. Nel titolo del quotidiano argentino Clarin che poco fa ha dato la notizia c'è tutta la grandezza del campione che se n'è andato a soli sessant'anni e a poche settimane dal ricovero in ospedale e l'operazione alla testa in seguito ad una caduta. Come riporta Clarin (QUI) il numero Dieci sarebbe morto a causa di un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua abitazione di Tigre.



Questo infausto 2020 si porta via dunque anche uno dei più grandi della storia, o forse il più grande di sempre, che in un'occasione incrociò anche lo Spezia e le maglie bianche. Era il 21 agosto 1988, primo turno di Coppa Italia quando gli aquilotti guidati dal capitano Andrea Telesio affrontarono al Picchi di Livorno il Napoli del Pibe. Sul campo finì 3-1 per gli azzurri mentre per lo Spezia fu uno dei momenti più alti di quegli anni, ben lontani dalla Serie A raggiunta proprio in questo 2020 che per tutta una serie di motivi resterà nella storia.



“Fra i ricordi più belli di quella serata – ci raccontò tre anni fa proprio Telesio (QUI) – ci sono gli istanti prima del calcio d'inizio, ero capitano e rappresentavo lo Spezia, trovarsi nel sottopasso a fianco a Maradona non era una cosa da poco. Lui, ma anche Carnevale, Alemao e tutti gli altri eravamo abituati a vederli in televisione la sera quindi un po' di soggezione c'era, poi si trattava di una partita ufficiale e non di un'amichevole come quelle che ci era capitato di fare contro Genoa o Sampdoria. E' stata indubbiamente una soddisfazione per tutti, dalla società ai tifosi passando per noi giocatori”.





Maradona nel post partita di Spezia-Napoli