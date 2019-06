E l'obiettivo di mercato Scamacca brilla con l'Italia under 20

La Spezia - Italia-Mali al Mondiale under 20 è una delle partite più belle di tutta le kermesse fino a questo momento. I nostri vincono 4-2 potendo giocare con la superiorità numerica per buona parte del match, ma comunque costretti a tenere a bada gli africani che corrono e giocano bene. Non segna Gianluca Scamacca, scoperto qualche anno fa da Guido Angelozzi in una formazione dilettantistica della periferia romana, ma disputa comunque l'ennesima prova da leader. L'anno scorso scelse di andare in Olanda piuttosto che accettare la serie B (lo cercava anche il Pescara), ma a gennaio era già tornato a Sassuolo. Lo Spezia sembra intenzionato a riprovarci.