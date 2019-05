E intato a Lecce hanno già esaurito i biglietti in Curva Nord

La Spezia - Nemmeno due ore e la Curva Nord dello stadio Via del Mare è già esaurita. Il Lecce riposa in attesa di giocare contro lo Spezia all'ultima giornata e di poter festeggiare davanti al suo pubblico la promozione in serie A. Cosa che in teoria potrebbe già avvenire domani se il Palermo perdesse ad Ascoli, ma più probabilmente sarà il 38esimo turno a stabilire chi farà compagnia al Brescia. Gli stessi aquilotti potrebbero dover cercare punti fondamentali in ottica play-off in Salento: sarà partita vera.