E' il momento di Okereke, prova superlativa nei play-off di serie C

Vignali titolare con la Reggiana che pareggia 0-0 a Castellammare.

La Spezia - Ha conquistato anche il burbero Piero Braglia, che gli ha consegnato una maglia da titolare nella partita più importante della stagione. David Okereke se ne esce con una prova da 7,5 in pagella in Cosenza-Trapani; segna un gol, sforna assist e giocate a ripetizione ed esce tra gli applausi di tutto lo stadio.Finale di stagione migliore possibile per il nigeriano classe 1997, che non era riuscito ad imporsi in serie B ma che sta trovando oggi spazio e meriti nei play-off di serie C con la maglia dei calabresi. Finisce 2-1 per i rossoblù, mentre in Juve Stabia-Reggiana si vede Luca Vignali schierato da esterno destro: risultato a reti bianche.



La grande serata di David Okereke