La Spezia - Una beffa per il Foggia, che a Verona si fa rimontare sbagliando alcune occasioni gigantesche e alla fine retrocede in serie C. Fatale la rimonta del Venezia a Carpi, dove gli emiliani erano passati in vantaggio per 2-0 prima di perdere un uomo per espulsione e poi crollare in pochi minuti. Finisce 2-3, veneti che si giocheranno i playout contro la Salernitana.