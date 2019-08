La Spezia - Termina a Reggio Emilia l'avventura in Coppa Italia dello Spezia di Italiano. Il Sassuolo si impone per 1-0 ma lo Spezia non sfigura affatto nel Terzo Turno di Coppa Italia. Non c'è tempo da perdere per le Aquile che oggi pomeriggio alle 17 torneranno al lavoro per iniziare a preparare la sfida del "Tombolato" contro il Cittadella, prima giornata della Serie BKT 2019/2020, in programma sabato 24 agosto alle 21.