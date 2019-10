E' già la domanda della settimana: ora Gudjohnsen sarà titolare?

La Spezia - E' davvero lui la soluzione ai problemi offensivi dello Spezia? Se lo chiede tutta la città, forse se lo chiede anche Vincenzo Italiano in queste ore. L'insperato e determinante contributo di Sveinn Gudjohnsen alla causa aquilotta ha avuto un tempismo cinematografico da film d'azione. Quando tutta la narrazione di questi mesi sembrava dover trovare epilogo, ecco il ragazzone di Reykjavík salire nel cielo a prendere un raggio di sole con quel biondo accecante e proiettarlo sui visi dei compagni e del suo tecnico. E adesso la domanda è già servita: sarà lui il titolare nella partita-verità contro la Juve Stabia?

Per l'islandese per adesso parla una media realizzativa straordinaria: 80 minuti circa in due partite stagionali, tra Coppa Italia e serie B, per due reti e un assist (un po' così...). Chiaro che i numeri non possano dire tutto e pensare che quello possa essere il suo passo per il resto della stagione è più follia che ottimismo. Però, se è vero che la rosa è giovane e l'entusiasmo può fare la differenza, lo spazio per provarlo dal primo minuto ora c'è davvero. Galabinov d'altra parte ha lavorato nelle ultime sedute della scorsa settimana con la squadra ma poi è rimasto a casa il sabato, quindi per adesso l'obiettivo realistico è solo vederlo tornare tra i convocati.