E' già "fuga in basso", a Pescara saranno punti importantissimi

La Spezia - Si è già creato un primo distacco tra le ultime cinque della classifica e il resto della serie B. E lo Spezia è purtroppo nelle prime. Il Pescara orfano di Tumminello e Palmiero trova la forza di andare a battere l'Ascoli ieri sera con due gol nel finale, interrompendo una striscia di due sconfitte consecutive che aveva messo in discussione la panchina di Zauri. Gli abruzzesi salgono così a 10 punti portandosi a metà classifica.

Cosenza, Trapani, Livorno, Spezia e Juve Stabia chiudono la classifica con 4 punti. Più in alto ci sono Venezia e Pisa già in zona salvezza a quota 9. In mezzo il Frosinone fermo a 6, ma con una potenziale che difficilmente lo vedrà lì in basso ancora a lungo. Per gli aquilotti insomma già un gap di 5 punti con la parte centrale della graduatoria, in sole sette giornate. Alla ripresa lo Spezia gioca proprio a Pescara, partita da non perdere assolutamente.