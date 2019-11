E' fuga dal Picco, ma la salvezza passa anche da lì

La Spezia - C'era una volta la provincia più piccola d'Italia con una delle medie spettatori più alta della serie B. Era l'effetto Bjelica e Catellani che avevano portato lo spettacolo e il titolo di capocannoniere al Picco. Ma anche l'effetto Grazzini, che aveva portato Gabriele Volpi a mangiare la fainà alla Pia. Non c'era il rischio di vivera un vuoto comunicativo e il club pareva davvero aver trovato una chiave per stabilire un rapporto con la piazza. Nel 2017 è iniziata poi una discesa che non si è ancora arrestata. Negli ultimi tre anni si sono persi più di duemila spettatori di media: il 30%. Oggi il pubblico dello Spezia è il tredicesimo del torneo.

In media ci sono stati 5096 spettatori nelle sei sfide casalinghe disputate finora. Per carità, nessuna in grado di scaldare i cuori. Le partite di cartello contro Pisa e Livorno sono da venire e di "nobili decadute" quest'anno la serie B non ne offre escluso il Chievo. Proprio la partita contro i veronesi è stata la più seguita (5.338 presenti), ma più che altro in funzione di uno Spezia veniva da tre risultati utili consecutivi. Perché al di là del romanticismo dello zoccolo duro, quelli disposti a venire allo stadio per vedere una squadra barcamenarsi nei bassifondi sono tanti meno di quelli attratti dai risultati.



Ci si metta anche l'effetto assuefazione che otto stagioni di fila in serie B si portano dietro. Un'abitudine che fino a dieci anni fa sarebbe stata al massimo una battuta, un sogno proibito per tre generazioni di aquilotti. Ora che è qui si manifestano chiari i segnali di un disamoramento che gli esiti (pero fortuna ancora parziali) del secondo anno del piano triennale acuiscono. Si rischia di questo andazzo di finire sotto quota 5mila, che non si vedeva dalla serie C1 11/12 quando il triplete fu il romanzo di 4.879 spettatori di media.

Dal ritorno in serie B era stato tutto un crescendo: 5.726 nel 2012, 6134 nel 2013, 6299 nel 2014, 7265 nel 2015 e 7102 nel 2016. Di pari passo quello degli abbonamenti. Ma le tessere stagionali non bastano a spiegare la dinamica di discesa. La scorsa stagione erano di meno, ma la media spettatori era più alta di 350 presenze; nel 2012 erano quattrocento di più ma la media segnava un +700. Insomma un deficit da colmare in qualche modo, perché le salvezze si conquistano in casa e ci sono ancora 39 punti da giocare su quel campo centenario.