E' di nuovo derby, la Tarros nella tana di Sarzana

Torna la stra-provinciale della palla a spicchi: gli spezzini hanno tutto da perdere in un Palabologna che spera in una serata-miracolo.

La Spezia - Sulla carta una partita più facile di quella contro il Cus, ma è proprio la sottovalutazione dell'impegno il primo errore da non commettere, e non solo perché il derby tira fuori motivazioni ulteriori, ma soprattutto perché umiltà e rispetto devono essere le prime a scendere sul parquet. Unite a determinazione e voglia di vincere. In casa Tarros è fortemente vietato guardare la scia di cinque risultati negativi consecutivi dalla quale arriva il Sarzana. Bisogna concentrarsi solo ed esclusivamente sulla partita di domenica. Una partita che arriva al termine di una settimana, come sempre, fatta di allenamenti intensi. “Abbiamo lavorato tanto - conferma coach Padovan - ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare questa nuova sfida. Credo che la squadra stia crescendo, restano da affinare certi aspetti, che sono i più difficili, ma stiamo lavorando bene”. Tra le fila bianconeri, oltre a Visigalli, domenica non ci sarà Coari. Al suo posto Fazio.

Spera invece nel fattore campo il Sarzana Basket. Rientrano la guardia/play Alessandro Bencaster dalla squalifica e il centrale Marco Tesconi che era via, richiamato in “rosa” nel frattempo l’ala/centro Simone Maggiani, data l’emergenza del momento; ancora invece fuori le ali Piero Santini per un infortunio allo scafoide (in allenamento) e Nicolò Pizzanelli tuttora ingessato: a un braccio. Palla a due per Sarzana-Tarros domenica 21 gennaio alle 18. Arbitrano Luca Falletta di Genova e Tommaso Mammola di Chiavari. Questi infine gli altri incontri in programma: Ardita Juventus Albaro Ge-Aurora Chiavari, Cus Genova-Tigullio Sport Team Santa Margherita, Pegli-Azimut Vado Ligure e Satri Sam Ospedaletti-Follo.