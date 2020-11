La Spezia - Mancava solo lui, che peraltro era il capolista in fatto di assist. Emmanuel Gyasi, con la rete segnata al Cagliari in trasferta diventa il settimo attaccante a sbloccarsi in questa stagione nella squadra di Vincenzo Italiano. L'italoghanese segue Galabinov, Farias, Agudelo, Nzola, Verde e Piccoli che è entrato nel tabellino mercoledì scorso in Coppa Italia contro il Bologna.