E adesso Terzi va a prendere un altro capitano storico: Bordin

La Spezia - Una sola presenza di distanza tra i due capitani. Con la ripresa del campionato a fine giugno, Claudio Terzi avrà la possibilità di raggiungere un monumento del calcio spezzino come Roberto Bordin. Entrambi difensori centrali ed entrambi con un passato in serie A, i due sono distanti ormai una sola presenza di campionato. Fermo a 161 il primo, a 162 l'attuale tecnico giramondo, dato tra i papabili per la panchina della Sambenedettese in ottica prossima stagione. Terzi intanto si gode la stima di Italiano: "Un professionista esemplare, un capitano e un uomo squadra a tutti gli effetti", ha detto di lui a CDS negli scorsi giorni.