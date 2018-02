E Grosso ha una squadra più stanca dello Spezia: "Impegno ancor più temibile di Terni"

Il tecnico medita il turnover ma può contare su una tifoseria di nuovo galvanizzata.

La Spezia - Una giornata in più di riposo peserà nell'economia della gara di domani sera al San Nicola? Sì, perché a conti fatti lo Spezia ha potuto rilassarsi una mezza giornata abbondante in più visto che il Bari, dopo aver violato il "Liberati", ha dovuto affrontare una lunga trasferta da Terni per ritornare a casa. Proprio su questo punto il tecnico dei galletti Fabio Grosso ha voluto aprire il discorso Spezia al termine della gara contro i rossoverdi: "Non serve guardare oggi la classifica, piuttosto dobbiamo continuare a lavorare ed avere equilibrio quando le cose vanno bene ma soprattutto quando vanno male, perché, come vedete, tutte le squadre hanno delle difficoltà".



Il Bari è reduce dalla terza vittoria consecutiva e dopo gli exploit contro le forti Frosinone e Cremonese, sono arrivati tre punti anche dal sempre ostico stadio umbro. Domani sera potrà contare su un buon apporto di pubblico e su un cammino che in casa sfiora la perfezione: 28 i punti, esattamente quanti quelli messi insieme dallo Spezia allo stadio "Picco". Anche se, a fronte di nove vittorie e un pareggio, la squadra pugliese si è concessa anche ben tre sconfitte: "A Terni abbiamo comandato il gioco, nel primo tempo con un pizzico di tensione in più ed il possesso è risultato più sterile. Nella ripresa, siamo rientrati più sciolti e incisivi. Sono contento per la prestazione e per la vittoria".