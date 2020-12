E' Diana Battistini la nuova presidente dell'Uisp

La Spezia - Il nuovo consiglio direttivo, eletto alla conclusione del Congresso Provinciale svoltosi Domenica 13 Dicembre, l’ha nominata mercoledì 16, in occasione della sua prima convocazione, affidandole le redini della Uisp spezzina per il prossimo quadriennio. Diana Battistini, 54 anni, ha iniziato la sua collaborazione con la Uisp nel 1987, occupandosi inizialmente di attività motoria per anziani, una delle sue grandi passioni che ancora oggi contraddistinguono la sua attività di istruttrice e coordinatrice nell’Associazione C’eraunavolta e nei corsi di Attività Fisica Adattata, oltre alle numerose collaborazioni con altri enti. Ha svolto per anni attività all’interno degli istituti penitenziari, della RSA “Mazzini” e in diversi centri del territorio provinciale.



Diplomata ISEF, tecnico di discipline olistiche, operatrice shiatsu, alterna nel suo tempo libero la passione del Tango argentino con la rilassatezza del Tai Ji Quan. Nel 2000 ha creato l’Asd Naturalmente che, da vent’anni, propone, nel cuore del territorio spezzino, opportunità ed occasioni per la cura del benessere psicofisico. L’amore per lo sport è probabilmente una caratteristica genetica presente nel suo Dna: suo padre, Graziano Battistini, meraviglioso ed indimenticato interprete del ciclismo romantico di una volta, è ancor oggi uno degli sportivi più famosi e amati nella nostra città.



Nelle prossime settimane il consiglio direttivo sarà nuovamente chiamato ad esprimersi sulla nomina delle altre cariche statutarie previste. Questi i componenti del nuovo Consiglio: Battistini Diana, Bertoli Daniele, Borniotto Jacopo, Bravo Mauro, Carbone Angelina, Carozzo Piero, Carzola Roberta, Della Corte Lucia, Della Godenza Camilla, Dreini Andrea, Falugiani Stefano, Fantasia Giuliana, Forma Cristina, Iorio Domenico, Nucera Sara, Palandri Fabio, Papini Ugo, Pastine Sandro, Ribolini Alessandro, Sturlese Alessandro, Vernengo Marcello.



Il congresso provinciale ha inoltre eletto Umberto Cattani Presidente Onorario del Comitato. Umberto, classe 1936, già presidente della Uisp spezzina, ha ricoperto nella sua carriera di dirigente sportivo, importanti incarichi a livello regionale e nazionale, fino ad ottenere il prestigioso riconoscimento “70 anni per il Futuro”, conferitogli nel 2018 dal Presidente Nazionale Vincenzo Manco, durante un’emozionante premiazione svoltasi a Montecitorio.