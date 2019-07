Duecento escursionisti a Prato Spilla, c'è anche il Cai spezzino

La Spezia - Il Cai della Spezia ha preso parte nella giornata di ieri ad un’iniziativa altamente simbolica e significativa per tutto il movimento escursionistico italiano. A Prato Spilla è avvenuto infatti il passaggio di consegne dal Cai dell’Emilia Romagna a quello della Liguria, rappresentato dalle sezioni della Spezia e Sarzana, nell’ambito del Grande Trek che sta percorrendo il Sentiero Italia. Cosa è il Sentiero Italia? È l’itinerario escursionistico (fatto proprio dal Cai nel 1990) che, partendo da Santa Teresa di Gallura in Sardegna a Muggia nella Venezia Giulia, attraversa il nostro paese percorrendo crinali e vallate di tutte le regioni italiane per oltre 6000 km.



Il 2019 è l’anno del Turismo Lento e per l’occasione il Cai ha organizzato in ogni regione un cammino di almeno due giorni sulle tappe del Sentiero Italia gestite dalle sue sezioni territoriali, registrando su un “quaderno di viaggio”, firmato da tutti i partecipanti, esperienze, emozioni e informazioni. Questo “testimone”, che dalla Sardegna ha già attraversato più di mezza Italia, oggi è stato preso in custodia dalla sezione spezzina che lo “passerà” al gruppo regionale ligure del Cai presso il Passo del Bocco il prossimo 12 luglio.



La giornata, alla quale hanno partecipato oltre 200 escursionisti provenienti da varie sezioni emiliane, liguri, lombarde e toscane, ha avuto inizio con un trekking dal Passo del Lagastrello a Prato Spilla, dove è proseguita con la cerimonia del passaggio del testimone, della quale sono stati protagonisti i tanti giovani e giovanissimi dei gruppi Family, alpinismo giovanile e montagna-terapia. Presenti in forze i presidenti e i dirigenti delle strutture territoriali e regionali del Cai, guidati dalla vicepresidente generale Lorella Franceschini. Chiusura d’eccezione con il concerto del coro Mariotti del Cai di Parma. Per maggiori informazioni tutti gli interessati possono visitare il sito http://sentieroitalia.cai.it/.